De la teoría a la acción: UABCS busca una cultura de paz real en las aulas

Para generar un “punto de inflexión” que impregne a toda su comunidad, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha puesto en marcha un taller sobre Cultura de Paz dirigido a quienes lideran la formación de los estudiantes: su personal directivo y académico.

El objetivo, según el rector Dante Salgado González, es generar una mayor conciencia sobre los retos actuales y apostar por la educación como la principal vía para construir la paz en un contexto donde la violencia persiste.

El taller busca generar espacios de diálogo y reflexión, y es impartido por especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Educación como motor de cambio

Para la UABCS, la formación de sus estudiantes es la mayor fuente de inspiración, pues ellos representan “la verdadera fuerza del presente”.

En este sentido, la universidad ha trabajado de manera consistente bajo un modelo de Responsabilidad Social Universitaria que se enfoca en dos direcciones clave, la construcción de sociedades más justas y el cuidado del medio ambiente.

La Dra. Judith Juárez Mancilla, directora de Planeación y Programación Universitaria, reforzó esta visión al subrayar que este tipo de iniciativas responden a las prioridades nacionales en materia de educación.