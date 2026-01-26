UABCS capacita a sus docentes en Inteligencia Artificial: innovación y ética en el aula

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) dio un paso firme hacia el futuro educativo con el inicio del curso “Inteligencia Artificial aplicada a la práctica docente”. Esta capacitación, que forma parte del programa institucional de actualización, busca dotar al profesorado de herramientas tecnológicas de vanguardia para transformar la enseñanza en la media península.

La Dra. Marta Piña Zentella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, destacó durante la apertura que la IA tiene un potencial enorme para impulsar la innovación pedagógica. No se trata solo de tecnología, sino de cómo esta puede acompañar el proceso formativo de los estudiantes de una manera más dinámica y personalizada.

El curso, impartido por el MTI. Jesús Emigdio Corral Trigueros, abordó temas prácticos como el uso de la IA en la planeación didáctica y la creación de materiales educativos. Sin embargo, no todo fue técnico; el Dr. Gabriel Rovira Vázquez invitó a la reflexión sobre temas complejos como los derechos de autor en el arte y la cultura, mientras que el joven talento Leonardo Corral Trigueros compartió su experiencia en laboratorios de datos, visualizando a la IA como un motor para el “Aprendizaje Guiado”.

La IA como complemento, no como sustituto

Una de las conclusiones más importantes del taller fue que la Inteligencia Artificial no busca reemplazar al maestro. Por el contrario, los docentes realizaron actividades colaborativas donde exploraron cómo estas herramientas pueden potenciar su labor diaria en escenarios reales de enseñanza. El intercambio de experiencias permitió ver a la IA como una aliada ética y crítica.

Al clausurar las sesiones, el instructor Jesús Emigdio Corral enfatizó que el éxito de estas tecnologías depende de un enfoque pedagógico claro. “La inteligencia artificial complementa y potencia la labor docente, siempre que se utilice con ética y sentido crítico”, subrayó. Con esto, la UABCS reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia educativa, preparando a sus maestros para los retos de la era digital.

