Inicia curso de Responsabilidad Social para docentes de la UABCS en Ciudad Insurgentes y Loreto

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) refuerza su presencia en todo el estado. Este 23 de enero de 2026, iniciaron los cursos intersemestrales sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Las actividades se llevan a cabo en las extensiones académicas de Ciudad Insurgentes y Loreto, dirigidas especialmente al personal docente de estas regiones.

El curso, titulado “Proyectos de RSU con enfoque en el aula”, es impartido por expertos de la Coordinación de Responsabilidad Social. El objetivo es que los maestros adquieran nuevas herramientas y habilidades para que sus clases no solo sean teóricas, sino que tengan un impacto real en la sociedad. Se busca que los alumnos se involucren en proyectos que ayuden a sus vecinos y a su entorno.

Durante estas sesiones, los participantes reflexionan sobre el papel de la universidad como un motor de cambio. No se trata solo de formar profesionales, sino de crear ciudadanos conscientes. Los docentes trabajan en el diseño de procesos educativos que ayuden al desarrollo sostenible y que atiendan los problemas específicos de cada localidad en Baja California Sur.

Impacto directo en las comunidades del norte del estado

Con estas acciones, las extensiones de Loreto y Ciudad Insurgentes demuestran que la educación de calidad llega a todos los rincones de la entidad. Al capacitar a los profesores en este modelo, la UABCS asegura que los proyectos académicos de los estudiantes tengan un beneficio directo en la comunidad, ya sea en temas ambientales o sociales.

El modelo de Responsabilidad Social Universitaria es una pieza clave de la institución. Busca que la universidad y su entorno estén siempre conectados. De esta manera, los futuros profesionales estarán mejor preparados para enfrentar los retos actuales y aportar soluciones creativas a las necesidades de sus municipios.

Finalmente, la UABCS reiteró su compromiso de seguir impulsando una educación integral. Estos cursos intersemestrales son solo el inicio de una serie de actividades que buscan consolidar prácticas académicas positivas. Se espera que los resultados de estos proyectos comiencen a verse en las comunidades del norte del estado durante el próximo ciclo escolar.

