Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 23 de Enero, 2026
HomeBCSInicia curso de Responsabilidad Social para docentes de la UABCS en Ciudad Insurgentes y Loreto
BCS

Inicia curso de Responsabilidad Social para docentes de la UABCS en Ciudad Insurgentes y Loreto

Profesores de las extensiones académicas se capacitan para crear proyectos que resuelvan problemas sociales y ambientales en sus comunidades.
23 enero, 2026
0
14

UABCS

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) refuerza su presencia en todo el estado. Este 23 de enero de 2026, iniciaron los cursos intersemestrales sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Las actividades se llevan a cabo en las extensiones académicas de Ciudad Insurgentes y Loreto, dirigidas especialmente al personal docente de estas regiones.

El curso, titulado “Proyectos de RSU con enfoque en el aula”, es impartido por expertos de la Coordinación de Responsabilidad Social. El objetivo es que los maestros adquieran nuevas herramientas y habilidades para que sus clases no solo sean teóricas, sino que tengan un impacto real en la sociedad. Se busca que los alumnos se involucren en proyectos que ayuden a sus vecinos y a su entorno.

Durante estas sesiones, los participantes reflexionan sobre el papel de la universidad como un motor de cambio. No se trata solo de formar profesionales, sino de crear ciudadanos conscientes. Los docentes trabajan en el diseño de procesos educativos que ayuden al desarrollo sostenible y que atiendan los problemas específicos de cada localidad en Baja California Sur.

Impacto directo en las comunidades del norte del estado

Con estas acciones, las extensiones de Loreto y Ciudad Insurgentes demuestran que la educación de calidad llega a todos los rincones de la entidad. Al capacitar a los profesores en este modelo, la UABCS asegura que los proyectos académicos de los estudiantes tengan un beneficio directo en la comunidad, ya sea en temas ambientales o sociales.

El modelo de Responsabilidad Social Universitaria es una pieza clave de la institución. Busca que la universidad y su entorno estén siempre conectados. De esta manera, los futuros profesionales estarán mejor preparados para enfrentar los retos actuales y aportar soluciones creativas a las necesidades de sus municipios.

Finalmente, la UABCS reiteró su compromiso de seguir impulsando una educación integral. Estos cursos intersemestrales son solo el inicio de una serie de actividades que buscan consolidar prácticas académicas positivas. Se espera que los resultados de estos proyectos comiencen a verse en las comunidades del norte del estado durante el próximo ciclo escolar.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

Autor

  • Joven reportero especializado en periodismo deportivo, Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente estoy encargado de la sección de deportes en CPS Noticias y Tribuna de México, además de conducir el programa matutino de CPS Noticias. Mi trabajo busca acercar la información deportiva con un estilo dinámico, fresco y cercano a la audiencia.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasUABCS
Articulo anterior

Alistan el 6º Informe del Sistema Estatal Anticorrupción: ¿Qué se ha hecho ...

Siguiente articulo

FBI revela dónde y cómo fue capturado en México Ryan Wedding, “el ...