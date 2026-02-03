Regreso a las aulas: La UABCS inicia el semestre 2026-I con retos y nuevas carreras

La máxima casa de estudios de la entidad vuelve a encender sus motores. En primer lugar, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) inicia formalmente este martes 3 de febrero las clases del semestre 2026-I. Asimismo, este arranque académico moviliza a miles de estudiantes, docentes y personal administrativo en todas las sedes del estado, retomando de lleno las labores de investigación, docencia y vinculación social.

Por otro lado, el rector de la institución, el Dr. Dante Salgado González, envió un mensaje de bienvenida a la comunidad universitaria. De hecho, destacó que el compromiso de la universidad sigue firme en formar profesionistas con un alto sentido social. “Iniciamos este nuevo semestre con mucho entusiasmo y con grandes expectativas. Nuestras y nuestros estudiantes son la razón de ser de esta universidad”, expresó el rector. Debido a esto, se mantendrán los esfuerzos para ofrecer una educación de calidad que responda a los problemas reales de Baja California Sur.

En cuanto al futuro de la oferta educativa, el Dr. Salgado adelantó noticias importantes. Por ejemplo, informó que durante el mes de marzo se publicará la convocatoria de admisión para el ingreso al semestre de agosto-diciembre 2026. Por lo tanto, este proceso será especial, ya que se contempla la apertura de nuevas carreras diseñadas para cubrir las necesidades actuales del mercado laboral y profesional en el estado. Incluso, invitó a los aspirantes a estar muy pendientes de los canales oficiales.

Fortalecimiento académico y social

Sin duda, este nuevo periodo académico representa una oportunidad para consolidar proyectos de vinculación con las comunidades sudcalifornianas. Por esta razón, la universidad no solo se enfocará en lo que sucede dentro de las aulas, sino en cómo sus investigaciones impactan positivamente en el desarrollo económico y cultural de la región. No obstante, el rector recalcó que el éxito de este semestre dependerá del esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria.

Igualmente, el anuncio de la próxima convocatoria ha generado gran expectativa entre los jóvenes que están por egresar de bachillerato. En resumen, la UABCS busca ampliar su cobertura para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar una carrera profesional. De esta manera, la institución reafirma su papel como el pilar educativo más importante de la media península. Por consiguiente, los meses de febrero y marzo serán de intensa actividad administrativa y de planeación para lo que resta del año.

Finalmente, el Dr. Dante Salgado reiteró que la UABCS es una institución de puertas abiertas. En conclusión, el semestre 2026-I arranca bajo un ambiente de optimismo y con la mira puesta en los retos globales que enfrentan los nuevos profesionistas. Con estas acciones, la universidad sudcaliforniana sigue demostrando que está a la vanguardia educativa y comprometida con el progreso de su gente.

