UABCS nombra a Gretel Vázquez Defensora de Audiencias; velará por la ética radial

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) nombró a la Mtra. Gretel Elisa Vázquez Morales como Defensora de las Audiencias del Sistema de Radiodifusión Universitario. Este nombramiento, otorgado a título honorario para el periodo 2025-2028, garantiza el cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El acto protocolario de designación fue encabezado por el rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González. El rector subrayó la trascendencia de esta figura en los medios públicos, pues funciona como un puente esencial de diálogo y confianza entre la institución y la audiencia.

En ese sentido, resaltó que la radio universitaria debe operar como un espacio de pluralidad y servicio público. También, mencionó que, a través de esta designación, se reafirma el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación con sentido social.

Compromiso con los derechos de radioescucha

La misión principal de esta defensoría es velar por el cumplimiento cabal de los derechos de las y los radioescuchas. Además, promueve la implementación de prácticas comunicativas que sean éticas y responsables dentro del sistema universitario de radiodifusión.

La Mtra. Gretel Vázquez Morales agradeció la confianza depositada por la universidad para asumir este rol. Asimismo, refrendó su compromiso de ejercer esta labor con total imparcialidad, apertura y respeto hacia los derechos de las audiencias.

Trayectoria para la comunicación social

La Mtra. Vázquez Morales actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Comunicación y Difusión en el Instituto Tecnológico de La Paz. Su sólida formación incluye una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Marketing Digital.

Su trayectoria profesional abarca la comunicación institucional, la educación y los medios públicos. Previamente, ha fungido como Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Jefa de la Oficina de Prácticas y promoción profesional, y docente.