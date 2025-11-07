UABCS dona terreno al Ayuntamiento de La Paz para proyecto vial que mejorará movilidad y seguridad peatonal

Con el propósito de agilizar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) autorizó la donación de 35,439.30 metros cuadrados de su terreno, correspondientes a 1,521 metros perimetrales, donde se desarrollará una vialidad moderna y funcional que beneficiará tanto a la comunidad universitaria como a las colonias aledañas.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz, fue aprobado por unanimidad durante la sesión del Honorable Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno de la institución.

Durante la reunión, personal técnico estatal y municipal presentó los detalles de la obra, resolviendo dudas de consejeras y consejeros universitarios sobre el alcance y beneficios del proyecto.

Compromiso social y visión urbana de la UABCS

El rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, destacó que la decisión refleja el compromiso social de la universidad con el desarrollo sostenible y ordenado de la capital.

“La historia de nuestra universidad está profundamente ligada a la generosidad de la sociedad sudcaliforniana. Hoy, en coherencia con ese origen, la UABCS retribuye con responsabilidad y visión de futuro, aportando al bienestar común y al mejoramiento del entorno urbano”, afirmó.

Salgado González reconoció además el respaldo del gobernador Víctor Castro Cosío y de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, quienes impulsan una obra que atiende una necesidad real de movilidad en la zona universitaria y su entorno.

Detalles del proyecto vial

El plan contempla la construcción de un boulevard de 1,521 metros de longitud, que iniciará en la calle Venezuela, recorrerá la avenida colindante con la colonia Las Américas y conectará con Pino Payas.

Entre los componentes de la obra se incluyen:

Pavimento de concreto hidráulico.

Alumbrado público moderno.

Aceras amplias y accesibles.

Ciclovía segura.

Jardinería y señalización vial.

Mobiliario urbano y estaciones para transporte público.

Carril de estacionamiento junto al campus universitario.

Este diseño integral busca ofrecer una movilidad incluyente, priorizando tanto a peatones y ciclistas, como al transporte público y vehicular, fortaleciendo así la conexión entre la UABCS y las zonas urbanas circundantes.

