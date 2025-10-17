Historia y literatura convergen: UABCS anuncia su VII Encuentro Académico Internacional

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha convocado a la comunidad al VII Encuentro Internacional de Investigación Histórico-Literaria. Este foro esencial se desarrollará del 21 al 24 de octubre de 2025 en el Poliforo Cultural Universitario “Lic. Ángel César Mendoza Arámburo”.

El evento contará con la presencia de destacadas investigadoras e investigadores nacionales e internacionales. Entre los participantes clave se encuentran especialistas de El Colegio Nacional y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París

El programa contempla la participación de académicos y estudiantes de posgrado de la UABCS. También asistirán expertos de instituciones nacionales como la UNAM, la UAM, la Universidad de Guadalajara y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Nueve mesas de análisis y reflexiones clave

El encuentro tiene estructuradas nueve mesas temáticas que se abordarán a lo largo de los cuatro días del foro. En ellas se analizarán tópicos diversos, desde la historia social y literaria de México hasta el complejo análisis del discurso histórico y literario actual.

El programa incluye dos conferencias magistrales que prometen ser el punto central de la discusión. Una de ellas estará dedicada a explorar la trascendencia de la Independencia de México y la otra versará sobre la relación entre literatura e historia en el México contemporáneo.

Fortalecimiento de la crítica cultural

Se han programado presentaciones editoriales de gran relevancia para el ámbito humanístico. Se discutirán obras como “La imaginación literaria y la historia: lecturas latinoamericanas” y “Ficción y testimonio: diálogos entre relato figurado y relato documental”2.

Después de siete ediciones, este encuentro se consolida como un espacio de diálogo interdisciplinario clave. Su orientación busca fortalecer la producción académica y la vinculación crítica entre la historia y la literatura desde una perspectiva actual.