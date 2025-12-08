¡Revolución en BCS! UABCS entrena a jóvenes para transformar la sociedad y el ambiente

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) inauguró su primer Programa Institucional de Emprendimiento Social (PIES UABCS). Esta iniciativa busca impulsar propuestas innovadoras de estudiantes con un fuerte enfoque social, ambiental y económico para la región.

La Dirección de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización encabezó la bienvenida a los participantes seleccionados. El propósito central es que el alumnado desarrolle un perfil emprendedor.

El Dr. Manuel Coronado García, Secretario General de la UABCS, destacó la importancia formativa del emprendimiento social en la educación superior. Él reconoció que las y los jóvenes seleccionados mostraron gran valor al decidir emprender.

¿Qué competencias técnicas y humanas busca desarrollar la UABCS?

La UABCS quiere que los estudiantes adquieran competencias técnicas y humanas además de su formación profesional. El objetivo final es que utilicen su talento e ingenio como elementos clave para construir sus propios proyectos.

Durante la sesión inaugural, los participantes presentaron sus primeras ideas enfocadas en solucionar problemáticas reales de la comunidad sudcaliforniana. Las propuestas iniciales incluyeron soluciones ambientales como el manejo responsable de residuos y la utilización sustentable de recursos naturales.

LEE MÁS: Gobierno del Estado entrega 39 unidades móviles para fortalecer áreas operativas

¿Cómo impactarán los proyectos de emprendimiento social en la vida de Baja California Sur?

Se presentaron también iniciativas económicas de base local para fortalecer pequeñas cadenas de valor y promover la economía circular. Otros proyectos abarcaron la salud, el bienestar comunitario y el apoyo a sectores vulnerables.

Los equipos seleccionados desarrollarán sus conceptos durante el próximo semestre académico. Serán integrados a talleres y a un modelo de incubación enfocado en la innovación social, recibiendo acompañamiento de mentores expertos.

La directora Elvia Aispuro celebró el comienzo de esta primera generación, confiando en que sus ideas se traducirán en proyectos reales que aporten a la comunidad. Se espera que esta generación se convierta en referente de transformación institucional y consolide una cultura emprendedora dentro de la UABCS.