UABCS esteriliza 36 mascotas en jornada gratuita en Ciudad Insurgentes

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) completó con éxito una Campaña Gratuita de Esterilización Canina y Felina en su Extensión Académica de Ciudad Insurgentes. Un total de 36 mascotas, divididas equitativamente entre 18 perros y 18 gatos, recibieron atención quirúrgica gratuita para contribuir al bienestar animal y la salud comunitaria.

Esta jornada fue crucial para apoyar la salud pública en el municipio de Comondú. La acción también buscó cimentar en la comunidad una cultura de tenencia responsable y fomentar el control ético de la población animal.

La M.D. Verónica Medina, responsable de la extensión universitaria, destacó el firme compromiso institucional de la UABCS con las causas sociales y ambientales. Ella señaló que estas acciones reflejan el espíritu solidario y humanista de la universidad, materializando la vocación de servicio en beneficios comunitarios tangibles.

Formación práctica y responsabilidad social

En esta importante actividad participaron activamente estudiantes y académicos del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat. El Dr. Rafael de Luna de la Peña, jefe de dicho departamento, reconoció que estas jornadas permiten a los alumnos aplicar sus aprendizajes en escenarios reales.

Además, la experiencia práctica fortalece significativamente su sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad. La jornada también contó con la participación de alumnos del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista del Campus La Paz.

Colaboración de la UABCS y otras instituciones por el bienestar

La campaña, parte de las acciones permanentes de Responsabilidad Social Universitaria, fue posible gracias a una amplia colaboración interinstitucional. Entre los colaboradores se incluyó personal de la Secretaría de Salud, como el MVZ. Erick Honesto y el Dr. Marcelino Monreal Tamayo, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

También brindaron su apoyo la Fundación MF, el Dr. Armando Romero Yerena y el MVZ. Kenia Higuera del Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC). El esfuerzo coordinado maximiza el alcance del conocimiento y el servicio hacia las comunidades, demostrando la solidaridad de la institución.