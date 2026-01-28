UABCS impulsa el cultivo de nopal como el futuro agrícola de Baja California Sur

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) busca transformar el campo estatal. En primer lugar, un equipo de expertos y estudiantes desarrolla en el Campo Agrícola un estudio sobre el nopal. Asimismo, señalan que este cultivo es ideal para zonas áridas porque consume mucho menos agua que el tomate o el espárrago. Debido a esto, se posiciona como una opción clave para la economía de las comunidades rurales.

Por otro lado, el proyecto no solo se enfoca en la siembra, sino en los retos reales del productor. Por ejemplo, el M. en C. Jesús Iván Romero Bastidas explicó que la investigación analiza a fondo las plagas. De hecho, el principal enemigo es la cochinilla del nopal, un insecto que daña la penca y causa grandes pérdidas de dinero. Por esta razón, el equipo evalúa cómo cambia la reproducción de esta plaga según el clima para crear mejores formas de control.

Además, el trabajo de campo es muy detallado y cuenta con el apoyo de cuatro tesistas. De igual forma, bajo la guía de la Dra. Mirella Romero Bastidas, los estudiantes realizan cosechas semanales para medir el daño económico. Incluso, identifican hongos que causan el amarillamiento de las plantas. Por consiguiente, los datos obtenidos servirán para que los agricultores tomen decisiones más seguras y eviten perder sus cosechas.

Sostenibilidad y formación académica

Sin duda, esta investigación tiene un doble valor para el estado. Por una parte, ayuda a encontrar cultivos más amables con el medio ambiente. Por otra parte, fortalece la formación de los jóvenes agrónomos de la máxima casa de estudios. De esta manera, los alumnos Evelin Méndez, Edgardo González, Brayan Romero y José Albáñez aplican sus conocimientos en el control biológico y el análisis de mercados.

Igualmente, el nopal ofrece muchas formas de uso, desde alimento y forraje hasta insumos para cosméticos. En resumen, es una planta muy versátil que puede generar empleos dignos en el desierto. Por lo tanto, la UABCS reafirma su compromiso de crear ciencia que ayude a resolver los problemas de falta de agua en la región. De igual modo, se espera que los resultados finales sirvan de guía para nuevos agronegocios sustentables.

Finalmente, los investigadores continuarán con el mapeo de plantas y la evaluación de productos que ayuden a combatir las enfermedades del cultivo. En conclusión, el nopal no es solo tradición, sino una alternativa real para el desarrollo económico de Baja California Sur. Con estas acciones, la universidad pone la ciencia al servicio de los productores que buscan adaptarse al cambio climático.

