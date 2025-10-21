Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 21 de Octubre, 2025
BCS

UABCS exige orientación al sector pesquero para renovar sus carreras

La UABCS inauguró su XXXIV Semana de Ingeniería en Pesquerías para consolidarse con aliados productivos y transformar los planes de estudio
Carlos Cisneros
21 octubre, 2025
UABCS impulsa el sector pesquero

Foto: UABCS

La XXXIV Semana de Ingeniería en Pesquerías comenzó en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) con un firme llamado a la colaboración. El evento tiene el objetivo central de potenciar la formación académica de sus estudiantes y establecer un foro para el diálogo entre la comunidad universitaria y los especialistas del sector.

El Dr. Dante Salgado González, rector de la UABCS, encabezó la inauguración y destacó la necesidad de mantener lazos sólidos con los sectores productivos. El rector señaló que los representantes de instituciones fundamentales deben orientar a la universidad para asegurar la evolución adecuada de las mallas curriculares.

Este departamento académico es un pilar de la universidad, ya que fue uno de los fundadores de la UABCS hace casi cincuenta años. Dicho origen se debe al impulso y la visión de sus pioneros, lo cual ha mantenido el dinamismo y el gran prestigio a lo largo de los años.

Compromiso con la sostenibilidad y el talento

El Dr. Salgado González extendió su gratitud a las alianzas estratégicas que mantienen con la Federación de Cooperativas y con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR). 

La concreción de esta semana, año tras año, demuestra el entusiasmo y el compromiso de los jóvenes universitarios con el manejo sostenible de los recursos pesqueros. El programa de actividades combina jornadas académicas con eventos culturales y encuentros deportivos.

