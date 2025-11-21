Feria de Salud en UABCS busca atraer a la comunidad con acciones clave para su bienestar

La Universidad Autónoma de Baja California Sur prepara una feria diseñada para fortalecer la salud pública con información accesible y de impacto. El evento destaca por su enfoque preventivo y por la variedad de temas que atienden necesidades urgentes en la población.

La cita se fija para el miércoles 26 de noviembre a las 16:00 horas en la Glorieta de Ciencias Sociales y Jurídicas. El alumnado de tercer semestre de Enfermería organiza la actividad y abre la invitación a toda la comunidad sin restricciones.

¿Qué temas podrán explorar los asistentes en la UABCS?

La feria incluye módulos de nutrición, actividad física y salud mental con el objetivo de ofrecer información clara para el autocuidado. También incorpora contenido sobre prevención de enfermedades crónicas, protección ambiental y atención a la violencia de género.

Los asistentes encuentran orientación en salud sexual y reproductiva, uso responsable de medicamentos y prevención de adicciones. Además, la vacunación y la protección colectiva forman parte de los espacios informativos que fortalecen la seguridad sanitaria.

¿Por qué la UABCS impulsa esta jornada de salud?

Los organizadores explican que la feria busca acercar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida en la comunidad. La actividad promete un entorno accesible que favorece el aprendizaje y el contacto directo con estudiantes capacitados.

La universidad espera una participación amplia debido a los beneficios inmediatos que ofrece la jornada. El compromiso institucional con la salud pública se reafirma a través de acciones que fortalecen la cultura preventiva.