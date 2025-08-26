UABCS convoca a participar en la Feria Universitaria del Libro 2025
La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) abrió la convocatoria para participar en la Feria Universitaria del Libro 2025 (FUL), que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre en el Poliforo Cultural Universitario “Lic. Ángel César Mendoza Arámburo”.
En esta edición, la feria rendirá homenaje al teatro y tendrá como institución invitada de honor a la Universidad Veracruzana, fortaleciendo el vínculo entre la literatura, las artes escénicas y la educación superior en México.
La invitación está abierta a estudiantes, académicos, escritores, mediadores de lectura e instituciones educativas que deseen inscribir propuestas en áreas como:
-
Presentaciones editoriales
-
Obras teatrales (monólogos, teatro independiente e infantil, guiñol, lecturas dramatizadas)
-
Conversatorios y ponencias
-
Talleres de creación literaria, dramaturgia y oratoria
Además de las actividades académicas, el programa contempla expresiones artísticas como danza, recitales y conciertos, consolidando la feria como un espacio multidisciplinario de encuentro cultural.
El registro está disponible hasta el 8 de septiembre a las 18:00 horas, enviando un correo a editorial@uabcs.mx con el asunto “Participación en actividades FUL UABCS 2025”. La notificación de aceptación se dará a más tardar el 15 de septiembre y el programa completo será publicado en la página oficial de Facebook: Feria Universitaria del Libro UABCS.
