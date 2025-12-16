UABCS fortalece atención a estudiantes foráneos y amplía su cobertura pese a recortes presupuestales

Un polo educativo en crecimiento

La Paz, BCS.– La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se ha consolidado como un espacio de formación para jóvenes provenientes no solo de la capital, sino también de distintas regiones del estado, la península y el interior del país.

El rector Dr. Dante Arturo Salgado González destacó que carreras como Biología Marina registran cada año entre 80 y 85% de estudiantes foráneos, reflejo de la amplia oferta académica que distingue a la institución.

“Es muy interesante el joven que no es de La Paz y que está estudiando con nosotros; tenemos jóvenes de todas las regiones de la península y del país, porque La Paz ofrece la mayor oferta académica”, subrayó.

Incremento de matrícula en contexto nacional

La UABCS logró un crecimiento superior a 2,300 nuevos espacios, lo que representa un avance significativo frente al panorama nacional.

Actualmente, México mantiene una cobertura cercana al 45% en educación superior, lejos de la meta del 60% planteada a nivel federal. En este escenario, el aumento de matrícula en Baja California Sur se convierte en un logro relevante para la universidad pública.

El reto de los recortes presupuestales

El rector alertó sobre la reducción sostenida de los presupuestos federales para la educación superior en la última década.

A pesar de ello, la UABCS ha logrado crecer gracias al respaldo del gobierno estatal.

“Si el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no se hubiera comprometido con nuestra universidad, no estaríamos hablando hoy de la apertura de nuevas extensiones ni de un incremento de más del 25% en la matrícula”, afirmó Salgado González.

En contraste, señaló que en otras entidades varias universidades operan únicamente para cubrir nómina, lo que limita servicios, infraestructura y fortalecimiento académico.

Compromiso social y proyectos estratégicos

La UABCS mantiene su compromiso con la comunidad mediante:

Campañas de salud .

. Esterilización animal y vacunación .

. Participación en competencias académicas nacionales e internacionales.

Estos proyectos reflejan que invertir en la universidad es invertir en el futuro de Baja California Sur.

La UABCS enfrenta retos derivados de los recortes presupuestales, pero fortalece su papel como polo educativo regional y nacional. Con más matrícula, presencia de estudiantes foráneos y compromiso social, la institución reafirma su lugar como motor de desarrollo en Baja California Sur.