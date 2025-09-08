UABCS y guías turísticos unen fuerzas para elevar calidad en el Malecón

Con una visión clara hacia la excelencia, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Sociedad Cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos del Malecón de La Paz iniciaron conversaciones para implementar un robusto programa de capacitación conjunto.

Este esfuerzo busca fortalecer las habilidades de los operadores turísticos y elevar la calidad de atención que brindan a los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan del icónico Malecón.

Durante el encuentro, el Lic. Luis Martín Aguilar, quien representó a la cooperativa, subrayó la urgencia de recibir una formación especializada.

Abordó también que, los prestadores de servicios requieren cursos prácticos y pertinentes que aborden la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR, así como clases de inglés básico.

La UABCS, por su parte, demostró su apoyo con el desarrollo local. La Mtra. Elvia Aispuro Félix, directora de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización de la universidad, reafirmó la total disposición de la institución para colaborar.

Además, aseguró que la UABCS es una entidad abierta a la sociedad, interesada en apoyar a quienes impulsan día a día la actividad turística en la ciudad de La Paz y contribuir al crecimiento comunitario y económico.

Colaboración para el futuro turístico

Este acercamiento estratégico fue calificado por el M.C. Jorge Douglas, jefe del Departamento de Vinculación de la UABCS, como un hito significativo.

Esta colaboración representa un paso crucial para estrechar la relación entre el ámbito académico y el sector productivo. Esto, se traducirá en beneficios tangibles y directos para la comunidad de La Paz y el fortalecimiento de su oferta turística.