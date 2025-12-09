UABCS prepara el futuro: IA y Telecomunicaciones llegan a la universidad en 2026

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) planea una significativa expansión de su oferta educativa en el campo de la tecnología. La institución ha revelado que abrirá dos nuevos programas de ingeniería, enfocados en Inteligencia Artificial (IA) y Telecomunicaciones, a partir del año 2026.

Esta decisión estratégica se enmarca en un contexto de gran interés por la informática, un sector que se encuentra en constante crecimiento. Actualmente, el área de informática de la UABCS atiende a 934 estudiantes inscritos, marcando un registro notable para la institución.

¿Por qué la UABCS piensa que es crucial la inversión en tecnología y el sector informático?

La incorporación de estas ingenierías obedece a la necesidad de actualizar la oferta educativa ante el avance tecnológico. La visión de la UABCS busca responder de manera directa a los requerimientos del sector productivo moderno.

¿Qué oportunidades laborales tendrán los egresados de estas nuevas ingenierías en la UABCS?

Los profesionales que egresan de esta disciplina tienen acceso a un amplio abanico de oportunidades dentro del mercado laboral. La universidad está buscando que la formación en Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones asegure la relevancia y actualización de su oferta académica.