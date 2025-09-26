Alianza UABCS-ICATEBCS prepara a jóvenes para los retos del mundo laboral

En un esfuerzo pionero enfocado en la juventud, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado (ICATEBCS) unieron fuerzas para ofrecer a la comunidad estudiantil herramientas concretas para su desarrollo académico y profesional.

La iniciativa, presentada a través de la conferencia “Impulsa tu futuro”, marca la primera vez que ambas instituciones colaboran en un proyecto de este tipo dirigido a jóvenes, con la UABCS como punta de lanza.

El evento, realizado el pasado 25 de septiembre, tuvo como objetivo principal motivar al alumnado a planificar su futuro de manera consciente y estratégica.

La charla buscó abrir caminos para los estudiantes y fortalecer sus habilidades para enfrentar los desafíos que encontrarán al egresar, tanto en el ámbito laboral como en el académico.

UABCS impulsa el desarrollo de habilidades clave

El encargado de dirigir la ponencia fue el Lic. Jorge Ortega Medina, egresado de la carrera de Economía de la propia UABCS y con más de treinta años de experiencia en proyectos estadísticos nacionales.

Durante su intervención, Ortega Medina enfatizó la importancia de cultivar continuamente habilidades como la comunicación y la empatía, elementos cruciales para el éxito profesional.

La conferencia abordó un temario integral centrado en el crecimiento personal, que incluyó autoconocimiento, autoestima, resiliencia y la adopción de una actitud positiva.

Además, se ofrecieron estrategias para el establecimiento de metas y propósitos claros, con la intención de que los asistentes fortalezcan su desarrollo de manera integral.