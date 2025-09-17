UABCS e IMSS instalan módulos de salud sexual para orientar a estudiantes

En una colaboración para fortalecer el bienestar estudiantil, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han puesto en marcha un programa enfocado en la salud sexual y reproductiva.

Cada lunes de septiembre y octubre, el campus universitario se convierte en un punto de encuentro donde especialistas instalan módulos informativos para toda la comunidad estudiantil.

El objetivo es brindar a los jóvenes acceso a orientación profesional y datos confiables sobre temas cruciales. Los módulos abordan desde el uso de métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual hasta la orientación general en salud sexual y reproductiva.

Educación para empoderar a los jóvenes

La Dra. Ariadna Esmeralda Ávila García, quien está al frente de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), subrayó que la educación en esta materia es una herramienta fundamental para empoderar al alumnado y promover la toma de decisiones responsables e informadas.

Además, la campaña es una oportunidad para que los estudiantes despejen dudas, derriben mitos y adopten hábitos saludables que beneficien su bienestar integral.

Una alianza en pro de la salud

Ávila García, en nombre del rector Dante Salgado González, agradeció al IMSS por su colaboración en un tema tan relevante para la juventud.

Finalmente, se hizo un llamado a los universitarios para que sigan las redes sociales de la UABCS, ya que a través de estos canales se anunciarán semanalmente las ubicaciones exactas de los módulos de atención.