¡Teatro Gratis! La UABCS inicia su Feria 2025 rindiendo tributo a Carballido

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) celebrará una nueva edición de su Feria Universitaria del Libro. Este año, el encuentro cultural estará completamente dedicado al teatro

La feria busca acercar al público a la creación artística, la lectura y las artes escénicas. Se desarrollará durante cuatro días, del 14 al 17 de octubre.

Todas las actividades serán de entrada libre. Están abiertas tanto para la comunidad universitaria como para el público general.

Homenaje a Carballo e invitada de honor

La FUL UABCS 2025 iniciará con una ceremonia formal el martes 14 de octubre, con la participación de autoridades universitarias e invitadas. Inmediatamente después, el programa arrancará con la conferencia inaugural.

El foco principal de este comienzo será el homenaje a Emilio Carballido, célebre dramaturgo mexicano y figura clave del teatro contemporáneo. La conferencia, titulada “Obras reunidas de Emilio Carballido”, estará a cargo del Lic. Héctor Herrera.

Herrera participa en representación de la Universidad Veracruzana (UV). La UV es la invitada de honor en esta edición, reconocida por su amplia y destacada trayectoria en la formación artística y cultura.

Sedes, venta editorial y programación

La sede principal de la FUL 2025 será el Poliforo Cultural Universitario. Las actividades darán comienzo cada mañana a partir de las 10:00 horas. También se contará con sedes alternas donde se realizarán talleres, presentaciones y espectáculos.

Durante los cuatro días, el público podrá disfrutar de un amplio programa matutino y vespertino. Las propuestas buscan combinar la reflexión académica, la literatura, el arte y la convivencia cultural.

Entre las actividades programadas se incluyen talleres, charlas sobre literatura y teatro, conferencias y presentaciones de libros. Además, se llevarán a cabo eventos artísticos y culturales en vivo.