VIDEO: estudiantes de la UABCS exigen mayor iluminación en paradas y pasillos

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur denunciaron la falta de alumbrado tanto dentro del campus como en las paradas de transporte público, especialmente en la zona que colinda con la carretera Transpeninsular, donde cada noche decenas de jóvenes esperan el transporte público para volver a casa.

Una estudiante que pidió el anonimato relató que caminar hacia la parada se ha convertido en un trayecto lleno de tensión. Además del riesgo por la falta de luz, el intenso flujo vehicular en la zona aumenta la sensación de inseguridad. Muchos jóvenes esperan hasta una hora para conseguir transporte.

“Yo me siento en peligro cada vez que camino hacia la parada. Hay zonas totalmente oscuras y muy poca presencia de personal universitario. Hace poco arreglaron una lámpara, pero no abastece lo que se necesita. No esperemos a que pase algo para que actúen”, señaló. “Los carros muchas veces no respetan el semáforo, y aunque a veces hay policías, solo están unos minutos y se van. Yo he esperado más de una hora el camión porque van llenos”, añadió.

Michel Taylor, estudiante de la UABCS, contó que ha tenido que tomar medidas personales para sentirse más segura al desplazarse. Explicó que el problema también se extiende dentro del campus, donde los pasillos y senderos carecen de suficiente iluminación.

“Cargo una navaja plegable y voy con ella en la mano. Siempre estoy alerta, sin audífonos y pendiente de quién va alrededor. No debería ser así, pero es la realidad. “Hay muchos espacios y pasillos sin luz entre los edificios y sobre todo en el camino hacia la parada. En la noche es cuando más necesitamos vigilancia y alumbrado.”

Las estudiantes coincidieron en que la falta de luz y vigilancia pone en riesgo a quienes estudian en turno vespertino y dependen del transporte público. Aseguran que transitar por el campus de noche implica moverse con miedo y extrema precaución.

La comunidad universitaria pide a las autoridades de la UABCS y al Ayuntamiento de La Paz atender el problema antes de que ocurra un incidente grave. Subrayan que la seguridad y el alumbrado no son un privilegio, sino una necesidad básica para garantizar espacios seguros para todas y todos.

