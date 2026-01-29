UABCS invita al 4.º Coloquio de Literatura y Cine: “La vida a través de la pantalla”

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se prepara para una nueva fiesta del pensamiento y el arte. En primer lugar, la institución lanzó la convocatoria para su 4.º Coloquio de Literatura y Cine, que este año lleva por título “La vida a través del cine”. Asimismo, el evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo en la Sala Universitaria de Cine del Campus La Paz.

Por otro lado, la convocatoria es muy amplia y busca integrar diferentes visiones. De hecho, pueden participar estudiantes, egresados y profesores con temas que van desde películas basadas en libros hasta el análisis de caricaturas y anime. Debido a esto, también se incluyeron mesas sobre las historias de los videojuegos, el cine infantil y la representación de las mujeres en la televisión. Por esta razón, es un espacio ideal para quienes estudian las humanidades y la comunicación.

En cuanto a las reglas para participar, los interesados deben enviar sus propuestas antes del viernes 13 de febrero a las 22:00 horas. Por lo tanto, los trabajos deben enviarse al correo editorial@uabcs.mx. Además, los ponentes deben preparar una charla de máximo 15 minutos que se apoye con imágenes o videos. Incluso, existe la opción de participar en conversatorios para dialogar sobre temas como la inclusión o las experiencias personales con el cine.

Valor curricular y temas sociales

Sin duda, participar en este coloquio tiene beneficios importantes para los alumnos. Por ejemplo, todos los ponentes aceptados recibirán una constancia con valor curricular tras su presentación. No obstante, el verdadero valor está en la discusión de temas actuales, como los trastornos mentales en el cine o la educación emocional. Por consiguiente, el evento busca que el cine sea visto no solo como entretenimiento, sino como un espejo de nuestra realidad.

Igualmente, los organizadores informaron que el 17 de febrero se darán a conocer los resultados de los seleccionados. De esta manera, quienes sean aceptados tendrán tiempo suficiente para preparar su material audiovisual. En resumen, se trata de un esfuerzo coordinado por el Departamento de Humanidades y la Dirección de Difusión Cultural para acercar el conocimiento a toda la sociedad paceña.

Finalmente, el programa completo se publicará en las redes sociales oficiales de la UABCS. De igual forma, se invita al público en general a asistir a las funciones y mesas de discusión de manera gratuita. Con estas acciones, la universidad reafirma su papel como el principal centro de cultura y análisis en Baja California Sur, fomentando el pensamiento crítico a través del arte.

