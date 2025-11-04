Revolución médica: UABCS e ISSSTE unen fuerzas para transformar la salud local

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha asegurado un acuerdo crucial que promete elevar significativamente la calidad de la educación superior y la atención sanitaria en la región. Este convenio se establece con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el firme objetivo de robustecer los lazos interinstitucionales y la salud pública.

El acuerdo se centra especialmente en los programas universitarios vinculados a las ciencias de la salud, ofreciendo un impulso sin precedentes a los estudiantes. El alumnado podrá acceder a prácticas, servicio social y ciclos clínicos directamente en las unidades médicas del ISSSTE, fortaleciendo su preparación profesional integral.

El rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, enfatizó que esta alianza expande las posibilidades de aprendizaje práctico, cumpliendo así con el compromiso social de la universidad. Por su parte, el Subdelegado del ISSSTE, Lic. Arturo Alberto Morell Barragán, comparte la misión de servir a la sociedad e impulsar proyectos formativos y de atención médica.

LEE MÁS: Baja California Sur se vuelve destino top para turismo de aventura y naturaleza

Expansión de prácticas y uso de recursos compartidos

El marco de colaboración considera la facilitación del uso compartido de infraestructura y recursos técnicos avanzados entre ambas entidades. Esto apoyará directamente la docencia, la investigación especializada y la actualización continua del personal tanto universitario como del instituto de salud.

El ISSSTE manifestó un gran interés por afianzar esta relación con la UABCS para consolidar proyectos que fortalezcan tanto la atención médica como la formación profesional en Baja California Sur. El instituto resaltó que este acuerdo no solo beneficiará a los futuros profesionistas, sino también a la comunidad sudcaliforniana en general.

Una ventaja estratégica destacada es la cercanía física entre la nueva sede universitaria de Los Portales y las instalaciones del nuevo ISSSTE en Los Cabos. Esta proximidad privilegiada abre un espacio para la colaboración directa en la organización de programas de vinculación, actividades culturales, deportivas y proyectos de beneficio comunitario.