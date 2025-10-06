UABCS Designa a Fernando Carballo Jefe Interino de Agronomía

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha oficializado un cambio en la dirección de su Departamento Académico de Agronomía. El Dr. Fernando de Jesús Carballo Méndez fue nombrado jefe interino por el rector de la institución, Dr. Dante Salgado González, en una designación crucial para la continuidad de los trabajos.

Durante el acto de nombramiento, el rector Salgado González enfatizó la gran relevancia del Departamento de Agronomía, no solo dentro de la estructura académica de la UABCS, sino para toda la sociedad sudcaliforniana.

El área ha demostrado generar excelentes resultados en investigación, innovación, vinculación y extensión comunitaria durante los últimos años.

Foco en el estudiantado y la incidencia social

El rector afirmó que el objetivo principal es que la universidad adquiera una solidez creciente. Explicó que la misión de la institución consiste en acompañar a los estudiantes para que, al concluir su formación, puedan alcanzar un desarrollo profesional pleno y llevar una vida digna.

Además, manifestó su total confianza en que la dirección del Dr. Carballo permitirá avanzar en esta dirección.

Compromiso ante los retos futuros

Por su parte, el Dr. Fernando Carballo aceptó el encargo con evidente entusiasmo y gratitud por la confianza depositada en su persona. Señaló que la jefatura interina representa un verdadero compromiso y una gran responsabilidad frente a los retos por venir.

Carballo Méndez reconoció la trascendencia que el departamento mantiene tanto dentro como fuera de la universidad. Se mostró convencido de que, con el apoyo de toda la comunidad que integra el área de Agronomía continuará siendo un departamento fuerte y generador de un impacto positivo en la sociedad.