UABCS lanza el Higienetón 2025 para dotar baños con insumos menstruales

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) dio inicio al Higienetón 2025, una campaña solidaria con la que busca recolectar productos de higiene menstrual y colocarlos en los baños de la institución. El esfuerzo, coordinado por la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE), tiene como objetivo garantizar un acceso digno a estos insumos, además de contribuir a romper tabúes y estigmas que aún rodean a la menstruación en espacios públicos y educativos.

La iniciativa arrancó en el Departamento Académico de Humanidades, encabezada por la Dra. Marta Piña Zentella, acompañada de la Dra. Arely Madai Martínez, coordinadora de género en la universidad. Ambas subrayaron la trascendencia de este esfuerzo que, más allá de la recolección de toallas sanitarias, tampones y protectores diarios, representa un paso hacia la justicia de género y la construcción de una comunidad universitaria inclusiva.

La Dra. Piña recordó que hablar de menstruación solía ser un tabú incluso dentro de las familias, pero hoy se abre paso a la normalización y al respeto.

“Nuestro deseo es que, en un futuro, exista un dispensario gratuito de estos productos en la universidad”, declaró.

Por su parte, la Dra. Martínez enfatizó que la falta de acceso a productos menstruales no solo afecta la salud física, sino también la salud mental, la autoestima y la participación académica. La ausencia de estos insumos puede provocar ausentismo, ansiedad y exclusión, lo que refleja la urgencia de impulsar políticas que garanticen condiciones de equidad.

La campaña pretende instalar insumos en baños de todos los departamentos académicos y extensiones universitarias, marcando un precedente en la región. Además, la UABCS ya cuenta con una sala de descanso menstrual y trabaja en la elaboración de una política institucional en materia de gestión menstrual, con la intención de extender el modelo a todas sus áreas.

El Higienetón 2025 permanecerá activo en el edificio CSH-28, Aula 102, del Departamento Académico de Humanidades, durante una semana, y posteriormente se replicará en otros espacios de la universidad para asegurar la participación de toda la comunidad.

