Matrícula triplicada y 17 carreras: Los 25 años que transformaron la UABCS Los Cabos

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Extensión Académica Los Cabos, celebra 25 años de existencia con un crecimiento que marca un hito regional. En un periodo de solo siete años, la matrícula de la extensión se disparó de 500 estudiantes en 2016 a casi 1,900 alumnos en la actualidad, evidenciando una rápida consolidación.

El rector Dante Salgado González encabezó la emotiva ceremonia inaugural, asegurando que la institución reafirma su compromiso con el desarrollo justo y sostenible del municipio. Este festejo conmemorativo, que incluyó el testimonio de exrectores y exfuncionarios, subraya el momento muy positivo que atraviesa la UABCS gracias al respaldo social e institucional.

La oferta educativa ha crecido significativamente y hoy la extensión académica ofrece 17 programas, reflejando el esfuerzo conjunto de diversos actores. Adicionalmente, la UABCS ha respondido a una demanda social sostenida al concretar nuevos programas académicos en el área de Ciencias de la Salud, como Enfermería, Psicología y Trabajo Social

Apoyos gubernamentales impulsan la expansión

La consolidación universitaria en el sur del estado fue posible gracias al apoyo constante y decidido de diversos niveles de gobierno. El Dr. Salgado González agradeció el respaldo brindado tanto por el Gobierno Federal como por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, a quien calificó como un aliado de la universidad.

El rector enfatizó que la institución existe para servir al bienestar social, recordando que cada nuevo espacio construido se financia con los impuestos de las familias cabeñas. El respaldo continuo de los ayuntamientos de Los Cabos ha sido clave para fortalecer el proyecto educativo, permitiendo la apertura de las nuevas extensiones en Cabo San Lucas Los Portales y La Ribera.

Además de las extensiones recientes, existen planes concretos para expandir el crecimiento físico de la UABCS hacia San José del Cabo. Estos avances en infraestructura y matrícula demuestran que la universidad “nunca ha caminado sola” en su historia regional.

Juventud cabeña: el futuro exige compromiso

El Mtro. Juan de Jesús Pérez Agúndez, actual responsable de la Extensión Académica Los Cabos, manifestó que celebrar 25 años es motivo de orgullo y gratitud hacia quienes acompañaron este proyecto. El verdadero propósito de la conmemoración es rendir homenaje a todos los que contribuyen a la creación y crecimiento de la universidad en la región.

En representación del gobernador, el Lic. René Núñez Cosío felicitó a la comunidad universitaria por su aniversario y reconoció el papel de la UABCS como motor social y educativo del municipio. Núñez Cosío exhortó a los estudiantes a prepararse con dedicación y responsabilidad, pues el futuro de Los Cabos dependerá en gran medida de su compromiso y ética.

Las celebraciones por el 25 aniversario continuarán a lo largo de la semana, ofreciendo un amplio programa de actividades. Estas actividades incluyen conferencias, eventos culturales, deportivos y académicos donde participarán docentes, egresados y aliados institucionales.