La UABCS convierte la menstruación en tema de justicia social

Toallas sanitarias, tampones y pantiprotectores llegarán de manera gratuita a los baños de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Con esta medida, la institución busca garantizar una menstruación digna y romper con los tabúes que todavía rodean al tema.

Se trata del Higienetón UABCS 2025, una campaña impulsada por la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE), que inició en el Departamento Académico de Humanidades y se extenderá a todas las áreas académicas y extensiones universitarias, incluyendo Loreto. Además, la iniciativa está abierta a la sociedad sudcaliforniana, que puede sumarse con donaciones.

Areli Maday Martínez Valencia, coordinadora para la Igualdad de Género en la UABCS, explicó que la campaña responde a una necesidad básica de la comunidad universitaria, pero también a un acto de justicia social y de igualdad.

“Garantizar productos de higiene menstrual en la comunidad universitaria, incluso a visitantes, pero que al mismo tiempo acompañara una forma de justicia social, eliminación de barreras estructurales, eliminación de formas de violencia y discriminación por razones específicas de género en el momento en el que nos encontramos rodeadas de tabú.”

El Higienetón inició en el Departamento Académico de Humanidades y progresivamente se extenderá a todas las áreas académicas y administrativas, así como a las extensiones universitarias, incluyendo Loreto. Además, la campaña está abierta a la sociedad sudcaliforniana, que podrá sumarse con donaciones directas.

Un aspecto destacado es la invitación a los hombres de la universidad a sumarse como aliados, bajo la premisa de que la menstruación también es un asunto de empatía y acompañamiento colectivo.

“Es un tema de justicia, de igualdad, pero la posibilidad de que ustedes se sumen como aliades, pues siempre va a ser bien recibido, ¿por qué? Porque ustedes van a garantizar que sus compañeras puedan atravesar una menstruación digna y que ustedes puedan acompañarles también, por supuesto.”

La meta de la UABCS es que el Higienetón se convierta en una política universitaria permanente y que pueda servir de modelo para otras instituciones educativas en Baja California Sur.

