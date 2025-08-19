UABCS recibe a estudiantes de nuevo ingreso en posgrados 2025

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) realizó la ceremonia de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso a los programas de maestría y doctorado, un acto encabezado por el rector, Dr. Dante Salgado González, en presencia de autoridades universitarias.

Actualmente, la matrícula de posgrado asciende a 121 estudiantes, quienes se integran a proyectos académicos y de investigación con impacto no solo en el ámbito regional, sino también en el plano nacional e internacional.

En su mensaje, el rector destacó la trascendencia de este nuevo ciclo académico:

“El posgrado no es únicamente un reto académico, sino también de carácter social. La calidad de los proyectos debe reflejarse en la capacidad de aplicarse y cumplir con la responsabilidad de la inversión pública en educación”, subrayó.

Salgado González enfatizó que el contexto social no puede desligarse de la formación universitaria, pues en él se encuentra el verdadero sentido de la educación superior. Invitó a las y los estudiantes a alinear sus metas personales con las necesidades colectivas, advirtiendo que la universidad debe ser motor de cambio en beneficio de la comunidad.

Finalmente, exhortó a los nuevos estudiantes a ejercer plenamente sus derechos dentro de la máxima casa de estudios de Baja California Sur, pero también a honrar el compromiso adquirido con la sociedad mexicana.

“Ustedes son motivo de esperanza para las generaciones que vienen. Asuman este reto con convicción, pues su esfuerzo tendrá un impacto directo en el bienestar colectivo”, concluyó.

