UABCS refuerza seguridad y capacita a personal en primeros auxilios

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha dado un paso fundamental para proteger a su comunidad, al iniciar el curso-taller “Formación de Primeros Respondientes en Primeros Auxilios”.

Esta iniciativa busca dotar al personal del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos con habilidades prácticas esenciales para actuar de manera inmediata y adecuada en situaciones de emergencia.

La trascendencia de esta capacitación es innegable. Expertos destacan que siete de cada diez emergencias ocurren en espacios cotidianos como el hogar, la escuela o el trabajo

Lo más impactante es que el 80% de las muertes podrían evitarse con una atención inmediata, y la probabilidad de supervivencia puede incrementarse hasta en un 40% cuando se cuenta con personal preparado en primeros auxilios.

El Mtro. Juan Manuel Ávila Sandoval, director de Administración de la UABCS, destacó que este esfuerzo no solo proveerá técnicas y procedimientos esenciales, sino que convertirá a los participantes en agentes de prevención vitales dentro de la universidad, sus hogares y comunidades.

Habilidades para salvar vidas

Durante tres jornadas de capacitación, distribuidas en viernes consecutivos, los asistentes adquirirán conocimientos clave. La formación incluye temas cruciales como la reanimación cardiopulmonar (RCP), el control efectivo de diversas emergencias, la atención adecuada de heridas y el manejo correcto de fracturas.

Además, se les enseñará cómo realizar traslados oportunos y seguros de personas lesionadas, garantizando una primera respuesta integral.

Respaldo interinstitucional clave

Este proyecto cuenta con un sólido respaldo interinstitucional. Autoridades universitarias y del sector salud estuvieron presentes en el acto inaugural, subrayando la importancia de esta formación.

La UABCS agradeció el apoyo de entidades representadas por la Dra. Nallely Alejandra Ávila, Coordinadora Estatal en Emergencias de Salud; la Dra. Ana Ibeth Islas, Coordinadora Estatal del SNSP; y la Dra. Martha Lucero Alvarado, Coordinadora del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar.

También se reconoció el interés y compromiso de la Dra. Brenda Ramírez, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, y del Lic. Manuel Quintero Quevedo, secretario General del Sindicato Único Administrativo.

La capacitación es impartida por profesionales de alto nivel: el Mtro. Ricardo Mejía Cota, responsable del componente de primeros respondientes, y el Técnico en Urgencias Médicas Félix Osorio Lizardi.