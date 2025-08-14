Reconocen a UABCS por plan de manejo de residuos y reducción de plásticos

En un contexto donde las universidades son evaluadas no solo por su producción académica, sino por su compromiso social y ambiental, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se colocó como finalista en el programa internacional “Escuelas por la Tierra” de la fundación EDUCA México.

El reconocimiento responde a la implementación de un plan integral de gestión ambiental, impulsado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y el Programa de Manejo de Residuos, enfocado en reducir la generación de plásticos y mejorar el reciclaje dentro del campus.

La Dra. Ariadna Ávila García, responsable de la RSU, explicó que el proyecto surgió al detectar que el manejo de residuos plásticos era uno de los principales retos ambientales de la institución. La propuesta incluyó capacitaciones, seguimiento técnico y la creación de estrategias a corto y mediano plazo para fomentar el uso de recipientes reutilizables y disminuir el consumo de desechables.

Por su parte, el Dr. Pablo Hernández Almaraz, coordinador del RESIUABCS, destacó que uno de los mayores retos es transformar la percepción de los contenedores: “No son simples botes de basura; son herramientas clave para la recuperación y el reciclaje”.

