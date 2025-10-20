UABCS presenta “Tierra a la vista”, un homenaje artístico y científico a 50 islas de México

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fue sede de la presentación del libro “Tierra a la vista: 50 islas mexicanas”. Esta obra, de editorial El Equilibrista, celebra la riqueza insular y combina arte con ciencia para acercarla al público.

El acto contó con la presencia del Sr. Manuel Arango, reconocido por su compromiso filantrópico y su visión conservacionista. El Dr. Dante Salgado González, rector de la UABCS, le otorgó un reconocimiento especial durante el evento.

La Fundación Manuel Arango, A.C., auspicia proyectos clave de educación, conservación y cultura ambiental. El libro reúne información sobre cincuenta islas mexicanas, cubriendo su historia, cultura y ecología.

El volumen incluye textos elaborados por José Luis Trueba e ilustraciones a cargo de Alejandra Céspedes. Las descripciones integran aspectos de flora, fauna, geografía y las singularidades ecológicas de cada lugar.

LEE MÁS: Accidente en Cabo San Lucas deja varios lesionados

Llamada urgente a proteger los ecosistemas

El Dr. Exequiel Ezcurra, autor de la introducción, intervino virtualmente en la presentación. Él destacó el valor de difundir este conocimiento y subrayó la urgencia de proteger los ecosistemas insulares.

La mesa de comentaristas enfatizó la relevancia de la obra como un homenaje a estos frágiles ecosistemas. Hicieron un llamado a la conciencia colectiva, pues el equilibrio insular es esencial para el futuro ambiental de México.