UABCS apuesta por la cultura de paz con conferencia internacional sobre convivencia

La construcción de un entorno seguro comienza desde el respeto al prójimo. En primer lugar, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fue sede de la conferencia magistral “Cultura de paz y buenas prácticas para el fortalecimiento de la convivencia universitaria”. Asimismo, el evento contó con la destacada participación de Ana Yukelson, defensora de la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, quien compartió estrategias para mejorar el trato cotidiano entre estudiantes y académicos.

Durante el acto de bienvenida, el Rector de la UABCS, el Dr. Dante Salgado González, fue enfático en señalar que la universidad debe ser el primer frente contra la violencia. De hecho, subrayó que no es posible alcanzar un ambiente de paz nacional si no se empieza por respetar al “otro” en los espacios más cercanos. Debido a esto, Salgado consideró que el trato en las aulas y la comunicación en las redes sociales son áreas críticas donde debe prevalecer la tolerancia y la serenidad.

Ciudadanía universitaria: Derechos y obligaciones

Por otro lado, la ponente Ana Yukelson abordó un punto clave: la corresponsabilidad. Por ejemplo, explicó que pertenecer a una institución de educación superior implica no solo gozar de derechos, sino también cumplir con obligaciones éticas. Sin embargo, para ser agentes de cambio, los universitarios deben practicar el buen trato tanto de forma verbal como digital. Por esta razón, destacó que reconocer la diferencia y resolver conflictos de manera pacífica son acciones cotidianas indispensables para una convivencia democrática.

El papel de las Defensorías

Sin duda, la protección de los derechos es un pilar fundamental en este proceso. En el evento también participó la Dra. Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de la UNAM, quien reflexionó sobre la autonomía y la justicia institucional. En resumen, las defensorías fungen como espacios de apoyo y acompañamiento para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. De igual forma, se resaltó que el respeto y la comunicación no violenta son las herramientas principales para transformar las prácticas educativas actuales.

Finalmente, la conferencia cerró con un llamado a la inclusión y a la creación de entornos educativos donde todas las personas se sientan seguras. En conclusión, la UABCS reafirma su compromiso de ser un faro de paz en el estado, promoviendo valores que trasciendan los muros académicos. Con estas acciones, la universidad busca devolver a la comunidad la tranquilidad colectiva necesaria para el desarrollo profesional y humano en este 2026.

