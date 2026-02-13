UABCS reanuda el Foro Permanente de Panorama: Ciencia y cultura al alcance de todos

El pensamiento crítico y la divulgación científica vuelven a tener un hogar en el Campus La Paz. En primer lugar, esta semana la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) reanudó las actividades del Foro Permanente de Panorama, el cual alcanza su tercera edición en este arranque de 2026. Asimismo, el foro busca proyectar los contenidos de la revista institucional “Panorama”, que desde agosto de 2022 ha acumulado 24 números digitales repletos de conocimiento generado por la propia comunidad universitaria.

Para quienes deseen sumarse a estas reflexiones, la cita está programada de manera regular. De hecho, la actividad se lleva a cabo el segundo martes de cada mes a las 11:00 de la mañana. La sede es la Sala de Lectura de la Biblioteca Central Universitaria “Dr. Rubén Cardoza Macías”. Debido a esto, tanto estudiantes como la sociedad en general tienen un acceso directo a investigadores y expertos en un formato de intercambio de ideas abierto y propositivo.

Paleontología: El plato fuerte del reinicio

Por otro lado, la primera sesión de este año puso sobre la mesa la riqueza milenaria del estado. Por ejemplo, integrantes del Museo de Historia Natural de la UABCS, bajo la coordinación del Dr. Gerardo González Barba, compartieron una charla sobre el patrimonio paleontológico de Baja California Sur. Sin embargo, el enfoque no fue solo histórico; se discutió cómo los fósiles ayudan a comprender procesos actuales como el cambio climático y la evolución de los ecosistemas marinos. Por esta razón, el foro se consolida como una herramienta de reflexión para inspirar a las nuevas generaciones de científicos.

Rumbo al 50 Aniversario de la UABCS

Sin duda, este 2026 es un año especial para la “Gata Salvaje”. En el marco de los festejos por los 50 años de vida académica que se conmemoran en marzo, el Foro Permanente de Panorama dedicará sus próximas sesiones a la historia de la universidad. No obstante, no se limitarán a los grandes hitos, sino que explorarán la evolución de espacios icónicos como la propia biblioteca y la trayectoria de la revista. En resumen, el foro busca que el estudiantado conozca las raíces de la institución que los forma.

Finalmente, el Foro Permanente de Panorama invita a toda la comunidad a participar y, por qué no, a proponer trabajos para futuras publicaciones. En conclusión, la divulgación científica y cultural es el puente que une a la universidad con su entorno social. Con estas acciones, la UABCS reafirma su compromiso con la excelencia y el intercambio de ideas, consolidando un espacio donde las historias de vida y la ciencia se encuentran cara a cara.

