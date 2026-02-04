La UABCS se internacionaliza: Recibe a 21 estudiantes de intercambio nacional y extranjero

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) reafirma su papel como un referente académico más allá de sus fronteras. En primer lugar, la institución dio la bienvenida oficial a 21 estudiantes que realizarán una estancia académica durante este semestre. Asimismo, este grupo de jóvenes forma parte del programa de movilidad, una iniciativa que busca fortalecer la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos en la máxima casa de estudios.

Por otro lado, la procedencia de los alumnos refleja el alcance de la universidad. De hecho, entre los visitantes se encuentran estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, así como de instituciones nacionales de gran prestigio como la UNAM, el IPN, la UAM y diversas universidades autónomas de estados como Puebla, Sinaloa, Zacatecas y Campeche. Debido a esto, las aulas de la UABCS se verán enriquecidas con nuevas perspectivas en áreas como Biología Marina, Geología, Comunicación y Turismo Alternativo.

En cuanto al acto de recepción, el secretario general de la UABCS, el Dr. Manuel Coronado García, destacó en representación del rector Dante Salgado que esta experiencia es una oportunidad invaluable para la formación integral. Por lo tanto, subrayó que la presencia de estos jóvenes permite a la universidad tener una visión crítica para seguir mejorando sus procesos. Incluso, recordó a los estudiantes que, al volver a sus estados o países, se convertirán en embajadores de la cultura y la excelencia sudcaliforniana.

Crecimiento institucional y calidez sudcaliforniana

Sin duda, la UABCS ha crecido lo suficiente para garantizar que la estancia de estos jóvenes sea productiva y segura. Por esta razón, el Dr. Coronado los invitó a aprovechar al máximo los servicios universitarios y a disfrutar de la riqueza cultural de Baja California Sur. No obstante, el compromiso no es solo académico, sino social, ya que la convivencia diaria con el estudiantado local fomenta redes de cooperación que favorecen el desarrollo regional.

Igualmente, la integración de los alumnos a programas como Enfermería, Derecho y Psicología permite que el intercambio de experiencias sea multidisciplinario. En resumen, la UABCS no solo exporta talento, sino que se convierte en un anfitrión de calidad para la academia global. De igual forma, se espera que este tipo de programas siga creciendo, consolidando a La Paz como un destino universitario estratégico en el noroeste del país.

Finalmente, el evento concluyó con un ambiente de entusiasmo por parte de los recién llegados. En conclusión, la movilidad estudiantil sigue siendo una de las banderas más importantes de la actual administración universitaria. Con estas acciones, la UABCS abre sus puertas al mundo, demostrando que la educación no tiene fronteras cuando se trata de buscar el bienestar común y la excelencia profesional.

