UABCS entrega reconocimientos a personal administrativo tras años de labor

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha llevado a cabo un solemne acto para honrar la trayectoria de 32 trabajadores administrativos con entre 10 y 40 años de servicio. El rector de la UABCS Dante Salgado González afirmó que la prosperidad y el crecimiento institucional actual se deben fundamentalmente a una relación de respeto y solidez construida con los gremios sindicales.

El desarrollo exitoso de la UABCS es reconocido como un logro colectivo, forjado a lo largo de décadas por individuos plenamente dedicados a la misión educativa. El rector Salgado González destacó que los homenajeados constituyen una parte vital de la historia de la UABCS, muchos de ellos presentes desde sus inicios.

Estos diplomas conmemorativos simbolizan un momento clave para reflexionar y agradecer la historia que comparten las generaciones que han permitido la consolidación de la UABCS como la máxima casa de estudios sudcaliforniana.

Cimientos de la UABCS: De instalaciones prestadas a institución sólida

Salgado González rememoró que gran parte del personal reconocido comenzó sus labores en un tiempo donde la universidad apenas iniciaba, operando en lugares prestados y sin un presupuesto asignado.

Enfatizó que, gracias a la constancia, el esfuerzo y el trabajo conjunto de estos pioneros, la UABCS es hoy una institución de presencia estatal totalmente comprometida con el desarrollo de Baja California Sur y sus jóvenes.

La contribución silenciosa de los trabajadores administrativos

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos (SUTA), Lic. Manuel Junior Quintero Quevedo, destacó la constancia y dedicación del personal distinguido. El líder sindical subrayó que cada tarea realizada diariamente por el personal es totalmente fundamental para que la UABCS cumpla su objetivo educativo.