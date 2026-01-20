UABCS fortalece el rescate de mamíferos marinos y atención de ballenas en Baja California Sur

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) trabaja de forma activa en el rescate de animales marinos. A través de un convenio con el Mexico Marine Wildlife Rescue Center, la institución atiende varamientos en nuestras costas. Estas acciones se realizan en la Unidad Académica Pichilingue. El objetivo es salvar especies heridas o atrapadas en redes de pesca.

El Dr. Hiram Rosales Nanduca, investigador de la UABCS, explicó que esta labor inició formalmente en 2008. La universidad colabora estrechamente con la PROFEPA y la CONANP. Juntos forman una red que atiende a delfines, tortugas y lobos marinos. También participan en casos difíciles de ballenas enmalladas que requieren equipo muy especial.

La universidad aporta tecnología avanzada como el uso de drones para el monitoreo. También ofrecen análisis de la conducta animal para saber cómo ayudarlos mejor. En el caso de los lobos marinos de California, los expertos usan sedación y cuidan sus signos vitales. Todo el proceso es revisado por biólogos y veterinarios especializados de la entidad.

Conservación marina y turismo en Baja California Sur

Actualmente, existen 12 equipos de rescate distribuidos en todo el país. En nuestro estado hay presencia en Cabo Pulmo, Los Cabos y la laguna de San Ignacio. El doctor Rosales señaló que estas acciones ayudan mucho al turismo de naturaleza. Si los ecosistemas están sanos, la economía regional también mejora. Empresas como Cabo Adventures también apoyan con médicos veterinarios.

El investigador pidió a la población tener mucho cuidado al ver un animal en problemas. Si alguien observa una ballena con cuerdas, no debe intentar cortarlas por su cuenta. Cortar boyas o cuerdas sin saber puede poner en riesgo la vida del animal y de las personas. Lo mejor es tomar fotos y anotar la ubicación exacta para avisar a los expertos de inmediato.

Los reportes se pueden hacer llegar a la PROFEPA, a la Capitanía de Puerto o al centro de rescate. La UABCS seguirá trabajando para proteger nuestra riqueza natural. Es fundamental que la sociedad y las autoridades sigan unidas en esta tarea. De esta manera, aseguramos que las futuras generaciones sigan disfrutando de la belleza de nuestro mar.

