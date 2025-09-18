Debaten en la UABCS el rol y la desigualdad de la mujer en el campo

Para visibilizar las contribuciones y la fuerza de las mujeres en el sector rural, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fue el escenario de un diálogo crucial titulado “El papel de la mujer en el campo”.

El encuentro abordó la urgencia de reconocer los derechos y la voz de las trabajadoras del campo. Se destacó que su labor es fundamental para la producción de alimentos y el sostenimiento comunitario, que ha estado marcado por la desigualdad de género.

Además, se enfocó en valorar el rol esencial que ellas desempeñan no sólo en las actividades productivas, sino también en el cuidado de los recursos naturales y la cohesión de sus comunidades.

Un llamado a la equidad

El evento, impulsado por la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE) de la universidad, tuvo como objetivo principal sensibilizar a la comunidad sobre la urgencia de crear mayores oportunidades para las mujeres en el ámbito rural y en la sociedad en general.

Según la titular de la CIGE, la Dra. Arely Madai Martínez, estas acciones son cruciales para fomentar una cultura más incluyente y justa.

El compromiso desde la academia

Madai Martínez destacó el rol estratégico que juegan las instituciones educativas en este cambio social. Explicó que la universidad es una pieza clave para construir una sociedad más informada, comprometida y solidaria.

En esa línea, enfatizó el compromiso de la UABCS para continuar abriendo espacios de debate que permitan a la comunidad universitaria involucrarse en temas de género y promover entornos más justos para todas las personas.