UABCS llama a atender la salud mental para prevenir violencia

Un contundente llamado a utilizar la psicología para combatir la violencia y el aislamiento social fue lanzado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) al inaugurar su Primer Congreso de Psicología.

El rector de la UABCS, reflexionó sobre la gran paradoja de nuestra era al señalar que, a pesar de un “desarrollo tecnológico alucinante” que nos mantiene conectados, esta misma realidad ha generado un profundo sentimiento de aislamiento, angustia y estrés en las personas.

Por ello, instó a los estudiantes a comprender y atender estas problemáticas, pues en sus manos está la oportunidad de aportar respuestas a los grandes desafíos actuales

Estudiantes: La fuerza detrás del cambio

La responsable de la Licenciatura en Psicología, Sigrid Pérez Cota, destacó que estos foros académicos son cruciales, ya que enriquecen la formación del estudiantado al ponerlos en contacto directo con especialistas y los avances más recientes de la disciplina.

“Son espacios que enriquecen la formación, pues nos brindan nuevas perspectivas y conocimientos aplicables en distintos ámbitos profesionales”, expresó

Pérez Cota también reconoció el papel fundamental de las y los alumnos, quienes se involucraron activamente en la organización del evento a pesar de sus cargas académicas.

Un llamado a sanar a la sociedad

El rector de la UABCS mencionó que la apertura de la Licenciatura en Psicología, junto con otros programas como Enfermería y Trabajo Social, fue el resultado de un gran esfuerzo colectivo para responder a las necesidades prioritarias de la sociedad sudcaliforniana.

Finalmente, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para continuar el trabajo conjunto, con un profundo sentido humano y de servicio, para que desde la psicología se construyan soluciones a los complejos retos de nuestro tiempo.