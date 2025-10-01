UABCS nombra a nuevo Secretario General; designan a Manuel Coronado

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) tiene un nuevo Secretario General. El doctor Manuel Arturo Coronado García fue designado para ocupar uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura universitaria, en un cambio que se formalizó el 30 de septiembre de 2025.

El nombramiento fue realizado por el rector, Dr. Dante Salgado González, en un acto protocolario en la Sala del Honorable Consejo General Universitario. Coronado García asume el puesto en sustitución de la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, a quien el rector reconoció ampliamente por su gestión.

Durante la ceremonia, Salgado González calificó a Gámez Vázquez como una “colaboradora ejemplar” cuyas aportaciones fueron valiosas en momentos clave para la universidad. Destacó además su compromiso institucional, su vocación de servicio y su capacidad de gestión durante el tiempo que estuvo al frente del cargo.

El compromiso del nuevo secretario con la UABCS

Tras su nombramiento, el doctor Manuel Coronado manifestó su compromiso de poner toda su experiencia al servicio de la UABCS. El rector le solicitó desempeñar su nueva encomienda con responsabilidad y sensibilidad, con la confianza de que su trayectoria fortalecerá la estructura institucional.

Por su parte, el nuevo secretario afirmó que asume esta responsabilidad con humildad y con la firme convicción de contribuir al desarrollo de la UABCS, y aseguró que trabajará de manera cercana con todos los sectores para responder a la confianza que le fue depositada.