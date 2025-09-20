UABCS evacúa a personas en tiempo récord durante el Simulacro Nacional

Más de mil integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) participaron el 20 de septiembre en un ejercicio de evacuación como parte del Simulacro Nacional 2025.

La alerta sísmica se activó a las 11:00 horas (tiempo local), momento en el que estudiantes, docentes y personal administrativo comenzaron a desalojar los edificios del Campus La Paz.

El proceso de evacuación de las principales instalaciones concluyó en un tiempo de dos minutos, un minuto por debajo del protocolo oficial que establece un máximo de tres.

Brigadistas de Protección Civil de la propia universidad coordinaron el repliegue de las personas hacia los puntos de reunión designados como seguros, donde permanecieron hasta el final del ejercicio.

¿Por qué es clave un simulacro para la prevención?

El Dr. Miguel Imaz Lamadrid señaló que la actividad se desarrolló de forma ordenada y conforme a la normativa.

En ese sentido, destacó que este tipo de prácticas son una oportunidad para que los miembros de la comunidad se familiaricen con las rutas de evacuación y las medidas de autoprotección necesarias en una contingencia real

Por su parte, el rector de la institución, Dr. Dante Salgado González, indicó que la participación en el simulacro permite identificar áreas de mejora en los protocolos internos de seguridad.

Además, añadió que la UABCS tiene la responsabilidad de formar ciudadanos conscientes sobre la importancia de la prevención y de contribuir a una sociedad más resiliente ante eventualidades.