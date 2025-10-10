UABCS y Sindicato de Burócratas impulsan formación en derechos y cultura laboral

Un nuevo programa integral de capacitación y cultura laboral está en marcha para los servidores públicos de Baja California Sur, luego de que el Sindicato de Burócratas y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) sostuvieron una mesa de diálogo estratégica.

La reunión abrió paso a la construcción de un esquema de trabajo compartido que establece claras prioridades. Los esfuerzos conjuntos se enfocarán en la formación esencial en derechos humanos, el impulso a la perspectiva de género en las políticas internas y el fomento de una cultura de paz en los centros de trabajo.

La mesa de diálogo fue encabezada por Marco Antonio Cota Aguilar, secretario general del Sindicato de Burócratas, quien señaló que este esfuerzo es por el compromiso de su organización de promover un sindicalismo moderno, abierto al diálogo y con una visión interinstitucional, que garantice beneficios y entornos laborales más justos.

UABCS detalla ofertas de capacitación y certificación

Como parte central de esta colaboración, el Dr. Plácido Cruz Chávez, profesor investigador del Departamento Académico de Economía de la UABCS, expuso el amplio abanico de recursos que la máxima casa de estudios puede ofrecer.

El Dr. Cruz Chávez detalló que la UABCS proporcionará una serie de cursos, talleres, certificaciones y estándares de competencia laboral que se enmarcarán dentro del programa conjunto.

Este intercambio de propuestas y enfoques entre las partes permitirá consolidar formalmente el plan de capacitación.

Alianza por mejores condiciones para el personal

Durante el encuentro, las partes lograron establecer un intercambio fructífero, el cual permitirá diseñar estrategias conjuntas destinadas a mejorar las condiciones del personal sindicalizado.

Además del representante de la UABCS y el líder sindical, participaron en la reunión la Mtra. Mayra Messina Vásquez, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno; y el Lic. Jesús Marcial Niebla Meza, secretario de Acción Política de la Sección La Paz del Sindicato.

Los acuerdos alcanzados buscan fortalecer la colaboración y explorar futuras acciones que beneficien a las y los servidores públicos en materia de desarrollo y formación.