UABCS impulsa “Sueño de Navidad”, el concierto benéfico que busca unir arte y apoyo social

La Paz recibirá el concierto “Sueño de Navidad” el martes 9 de diciembre y la presentación busca reunir recursos para fortalecer jornadas médicas en la región. La propuesta surge como un esfuerzo cultural que pretende motivar a la comunidad a sumarse a una causa social de impacto directo.

El evento contará con el Ensamble de Música de Cámara de la UABCS bajo la dirección de Fernanda del Peón. La presencia del Coro del Estado de Baja California Sur, dirigido por José Manuel Romero, aportará una dimensión coral que elevará el carácter festivo del programa.

La función será a las 19:00 horas en la Sala de Conciertos “Mtro. Luis Peláez García”. El acceso tendrá una cuota de recuperación de 350 pesos y los organizadores prevén una asistencia significativa por la finalidad solidaria del encuentro.

¿Qué sorpresas trae esta edición de “Sueño de Navidad”?

El programa incluye piezas orientadas a crear una atmósfera cálida y tradicional que encaje con la temporada navideña. El ensamble y el coro preparan una selección que buscará conectar con el público desde las primeras interpretaciones.

Las instituciones participantes pretenden que el concierto impulse nuevos apoyos para sostener futuras jornadas médicas. La actividad cultural se convierte así en un puente entre la sensibilidad artística y el compromiso comunitario.

¿Dónde se realizará y cómo suma a la comunidad?

El evento se llevará a cabo en José María Morelos y Pavón 1055, en la colonia Colina de la Cruz, un espacio reconocido por su acústica y su cercanía con la población paceña. La sede permite que más familias tengan acceso a una experiencia musical de calidad.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a asegurar su lugar y unirse a esta noche de música con causa. La presentación busca recordar que los esfuerzos solidarios pueden crecer cuando el arte se pone al servicio de la comunidad.