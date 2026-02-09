UABCS y Sindicato Administrativo firman incremento salarial del 4%

La estabilidad laboral en la máxima casa de estudios sudcaliforniana está asegurada. En primer lugar, este 9 de febrero, las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos (SUTAUABCS) oficializaron un incremento salarial del 4 por ciento. Asimismo, la firma tuvo lugar en la Sala del H. Consejo General Universitario, marcando el cierre exitoso de una mesa de negociaciones basada en la transparencia.

Durante la formalización del pacto, el Rector de la UABCS, el Dr. Dante Salgado González, calificó el proceso como un ejercicio de alta madurez. De hecho, subrayó que tanto la administración como el gremio mostraron sensibilidad ante la situación económica y social que atraviesa el país. Debido a esto, Salgado reconoció la voluntad de los trabajadores para privilegiar el bienestar institucional y el desarrollo de la comunidad universitaria. Por lo tanto, el acuerdo se traduce en tranquilidad para las familias de los administrativos y para el alumnado.

Compromiso sindical y diálogo abierto

Por otro lado, la representación sindical también celebró el resultado de las pláticas. Por ejemplo, el Secretario General del SUTAUABCS, el Lic. Manuel Junior Quintero Quevedo, acompañado por su Comité Ejecutivo, reiteró que mantener los canales de comunicación abiertos es vital. Sin embargo, enfatizó que la colaboración siempre debe ir enfocada en la protección de los derechos laborales. Por esta razón, la firma de este convenio refuerza la relación de respeto mutuo que ha caracterizado a ambas partes en los últimos años.

Estabilidad para el semestre 2026

Sin duda, este aumento salarial permite que las actividades académicas y administrativas continúen sin contratiempos. No obstante, el compromiso institucional va más allá de lo económico, buscando siempre la profesionalización y el respeto a la autonomía. En resumen, la UABCS demuestra una vez más su capacidad para resolver conflictos internos mediante la negociación directa. De igual forma, se espera que este clima de paz laboral se mantenga durante el resto del ciclo escolar.

Finalmente, tras la formalización del documento, los trabajadores administrativos retomaron sus labores con la certeza de un respaldo económico actualizado. En conclusión, la firma entre Salgado y Quintero es un ejemplo de cómo la voluntad política y gremial pueden converger en beneficio de la educación superior. Con estas acciones, la UABCS se consolida como una institución sólida y responsable ante los retos del 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México