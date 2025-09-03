UABCS suspende clases en Los Cabos por la Tormenta Tropical Lorena

La Tormenta Tropical Lorena comenzó a generar efectos en Baja California Sur, motivo por el cual la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) determinó la suspensión de clases en su extensión académica de Los Cabos, incluyendo las sedes de La Ribera y Los Portales.

La decisión se tomó en coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, que recomendó aplicar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil. Hasta el momento, las actividades en el resto de los campus continúan de manera normal, aunque se mantiene el monitoreo de las condiciones en La Paz.

De acuerdo con la directiva universitaria, durante la madrugada de este miércoles se valorará la situación meteorológica para decidir si la suspensión de clases se extiende también a la capital del estado. La institución reiteró que la seguridad es la prioridad y pidió a los alumnos mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

La Tormenta Tropical Lorena se caracteriza por generar lluvias intensas, ráfagas de vientos, fuerte oleaje y la presencia de marejadas, factores que incrementan riesgos en zonas urbanas y costeras. Por ello, tanto autoridades como instituciones educativas han optado por medidas anticipadas de resguardo.

La UABCS llamó a la comunidad universitaria a seguir de cerca las indicaciones de Protección Civil, evitando traslados innecesarios y tomando precauciones en sus hogares. Además, subrayó la importancia de consultar únicamente medios y canales oficiales para evitar información falsa.

En el contexto de este ciclón tropical, la universidad exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores a preparar lo necesario en caso de emergencia y a priorizar su bienestar por encima de cualquier actividad académica.

La institución académica indicó que, en caso de cambios significativos, la actualización oficial se dará a conocer a las seis de la mañana, hora en que se determinará si la capital sudcaliforniana, La Paz, requiere la ampliación de la medida preventiva.

Finalmente, la UABCS expresó su agradecimiento por la responsabilidad mostrada por la comunidad durante la contingencia, al tiempo que reiteró su compromiso de velar por la seguridad de todos ante la amenaza de la Tormenta Tropical Lorena.