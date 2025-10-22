¡No todo es dinero! La UABCS revela la única riqueza que no se compra

El Dr. Dante Salgado González, rector de la UABCS, declaró que la paz interior constituye la verdadera riqueza, algo que el dinero es incapaz de adquirir. Esta profunda satisfacción espiritual es precisamente lo que ofrecen las humanidades a quienes eligen una vocación de servicio.

Este mensaje se entregó durante la inauguración formal del VII Encuentro Internacional de Investigación Histórico-Literaria. El rector subrayó la importancia de no eludir el ámbito humanístico en el contexto actual, especialmente en tiempos de una perceptible crisis de valores.

Salgado González enfatizó que las disciplinas humanísticas nos permiten meditar profundamente sobre el sentido de nuestra existencia. Además, estas áreas de estudio son cruciales para construir puentes hacia una sociedad más consciente y solidaria, ofreciendo salidas viables a los entornos complejos que enfrentamos.

Nueve mesas de diálogo histórico y literario

El evento académico se desarrolla en el Poliforo Cultural Universitario y está programado para celebrarse entre el 21 y el 24 de octubre. A lo largo de estos cuatro días, el Encuentro congrega a distinguidos investigadores nacionales e internacionales.

Los especialistas debaten en nueve mesas temáticas centradas principalmente en la historia social y literaria de México. El programa también incluye un análisis exhaustivo del discurso tanto en sus vertientes históricas como literarias.

Vínculos académicos de alto nivel

El foro logra vincular a la UABCS con otras instituciones académicas relevantes, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad de Guadalajara (UDG). Su alcance es internacional gracias a la participación de especialistas de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.

En el acto inaugural, el rector estuvo acompañado por la Dra. Marta Piña Zentella, jefa del Departamento Académico de Humanidades. Salgado González reconoció el esfuerzo de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes y personal académico, por mantener activos estos esenciales espacios de reflexión abiertos a la sociedad.