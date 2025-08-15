UABCS estrena universidad en La Ribera con carreras en turismo y gastronomía

La Ribera se convirtió en la tercera extensión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en el municipio de Los Cabos . La inauguración de este moderno plantel universitario busca acercar la educación superior a jóvenes de la zona rural. La inversión superó los 51 millones de pesos y el campus arrancará con dos licenciaturas : Gestión de Servicios Turísticos y Gastronomía .

El rector de la UABCS , Dante Arturo Salgado González , explicó que la apertura beneficiará a estudiantes no solo de La Ribera , sino también de Santiago , Miraflores , Buena Vista y Los Barriles .

“Para nadie es un secreto que la presión inmobiliaria en esta parte de la entidad no hace sencilla esta gestión. Agradecemos al municipio de Los Cabos ya sus distintos ayuntamientos, pues recibimos en donación un predio en Cabo San Lucas de hectárea y media. También obtuvimos este terreno de dos hectáreas en La Ribera y otro más de cuatro hectáreas en San José del Cabo ”, comentó el rector.

Lee más: Rechazo y advertencias de padres por iniciativa de protocolo escolar sin consenso

Asimismo, Salgado González recordó que, durante la presente administración estatal, se han invertido más de 270 millones de pesos en infraestructura educativa. Además, este año está asegurada otra inversión de 50 millones de pesos para proyectos del ISIFE y del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior U079 . Este último contempla la primera fase del área de Ciencias de la Salud en La Paz .

Con este nuevo campus universitario , la UABCS busca que jóvenes de comunidades apartadas continúen su formación profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Esto reducirá gastos, facilitará el acceso a la educación y contribuirá al desarrollo local.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.