Arte y reflexión en escena: UABCS presenta “Relatos anormales para gente normal”

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), a través de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, continúa reforzando su compromiso con la promoción de las artes escénicas y la formación integral de su comunidad.

Como parte de su agenda cultural, este 03 de diciembre presenta la obra “Relatos anormales para gente normal”, una puesta en escena que promete sorprender y provocar reflexión entre los asistentes.

Dirigida por Alfonso Bañuelos, la obra reúne una serie de relatos que exploran situaciones fuera de lo común, abordadas con humor, sensibilidad y un toque de absurdo. A través de personajes cotidianos enfrentados a circunstancias inesperadas, la propuesta teatral invita al público a cuestionar aquello que consideramos “normal” y a disfrutar de una narrativa dinámica y cercana.

Las función de este 3 de diciembre está programada a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio del Centro de las Artes, uno de los espacios universitarios más importantes para la exhibición de proyectos escénicos y culturales. La institución hace un llamado a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general a sumarse y apoyar esta iniciativa artística.

Con eventos como este, la UABCS continúa consolidándose como un referente cultural en Baja California Sur, brindando escenarios que impulsan el talento local y fortalecen la vida universitaria. La Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria reafirma así su misión de acercar el arte a la comunidad y fomentar espacios de encuentro, creatividad y reflexión.