Uber sí puede operar en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos

A diferencia de lo que ocurre en algunos aeropuertos del mundo, en México existe una resolución judicial que permite a Uber operar en aeropuertos nacionales, incluido el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, confirmó Juan Pablo Eiroa, director general de Movilidad de Uber México, durante su visita al destino turístico.

El directivo destacó que la movilidad desde el aeropuerto es clave para la experiencia de los visitantes internacionales, ya que es el primer contacto con el destino y puede marcar su percepción sobre la ciudad.

“Uber puede operar en los aeropuertos; de hecho contamos con una suspensión que nos lo permite. Nuestro objetivo es que Uber sea un complemento a los taxis y vans, dando a los usuarios más opciones para moverse de manera cómoda y segura”, explicó Eiroa.

La empresa aclaró que su servicio no busca sustituir a los taxis ni a las transportadoras turísticas, sino ampliar las opciones de movilidad para los usuarios y facilitar la llegada de turistas a la ciudad.

Según cifras de Uber México, en los últimos tres meses en Los Cabos se ha transportado a visitantes de 94 nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania. Sin embargo, pese a ser un destino turístico, solo uno de cada diez viajes corresponde a turistas, lo que refleja que la mayoría de los usuarios son residentes locales.

