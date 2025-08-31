Uber busca ser un complemento al transporte en Los Cabos, no una competencia

La movilidad en Los Cabos se ha consolidado como un factor clave para el desarrollo turístico, y desde 2018, Uber opera en la ciudad con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte complementaria a los servicios ya existentes.

Juan Pablo Eiroa, director general de Movilidad para Uber en México, señaló que Los Cabos es uno de los destinos más importantes para la compañía, debido al flujo turístico y la alta demanda de movilidad que registra. Actualmente, el promedio mínimo de viaje en la aplicación es de 5 kilómetros, y el horario de mayor demanda se concentra alrededor de las 5 de la tarde. En los últimos tres meses, Uber ha transportado a visitantes de 94 nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania.

“Los Cabos es un destino extremadamente importante para Uber, principalmente por la importancia que tiene el turismo. Lo que hacemos aquí no lo hacemos en todos los lugares. Sabemos que existen taxistas y transportistas; la visión que tenemos como Uber es que somos un complemento para la movilidad”, agregó.

Uber subraya que, en ciudades estratégicas como Los Cabos, su misión no es competir directamente con otras modalidades de transporte, sino facilitar la conectividad, cubrir zonas donde no hay alternativas disponibles y contribuir a una mejor experiencia de movilidad para residentes y turistas.

