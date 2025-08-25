Así puedes ubicar en tu celular la ruta del Tiburón Urbano en La Paz

El XVIII Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, impulsa la modernización del transporte público con la implementación de la aplicación App La Paz, herramienta digital que permite identificar en tiempo real las rutas y la ubicación de las unidades del Sistema de Transporte Público Tiburón Urbano.

El proceso es sencillo: desde cualquier celular, basta con abrir la aplicación y seleccionar la opción “Transporte Público” en la sección de Utilidades, o bien ingresar directamente al ícono “T.U.”. En ambas modalidades aparecen las rutas disponibles y la ubicación de los camiones, lo que permite planear traslados sin necesidad de esperar demasiado tiempo en las paradas.

Actualmente, el Tiburón Urbano cuenta con dos rutas principales. La SMT 02, que conecta la colonia Vista Real con Navarro Rubio, recorre puntos clave como el CEDEM, el Teatro de la Ciudad, el Museo Regional, la Plaza Paseo La Paz, el Colegio Anáhuac y el Mercado Bravo.

Por su parte, la SMT 01 tiene dos variantes: la A, de Camino Real a Vinoramas, y la B, de Camino Real a Márquez de León. Ambas pasan por espacios estratégicos como la UABCS, el CECYT 08, el Palacio de Gobierno, el Hospital Salvatierra, el Estadio Guaycura, el CBTIS 62, el Mercado Madero y el Panteón Perlas del Paraíso.

Este sistema de geolocalización forma parte de la transformación de la movilidad en La Paz, ofreciendo un transporte más moderno, seguro y accesible, que busca responder a las necesidades cotidianas de la población.

