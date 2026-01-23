Ucrania, Rusia y EE. UU. inician diálogo en Abu Dabi para buscar el fin de la guerra

Este viernes 23 de enero de 2026, el mundo observa con atención la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos iniciaron formalmente una reunión trilateral en Abu Dabi, marcando la primera vez que las tres partes se sientan cara a cara en una mesa de diálogo desde que estalló la guerra en febrero de 2022.

El encuentro, que se extenderá hasta el sábado 24 de enero, ha sido posible tras semanas de intensas gestiones diplomáticas secretas. El formato incluye sesiones técnicas y reuniones bilaterales previas entre Washington y los dos bandos en conflicto para intentar suavizar las posturas antes del plenario.

Los puntos críticos de la negociación

A pesar del optimismo internacional por el encuentro, las posturas en la agenda siguen siendo distantes:

Soberanía Territorial: El tema central es el futuro de la región del Donbás . Moscú exige el control de áreas ocupadas, mientras que Kiev se mantiene firme en la recuperación de su integridad territorial.

Garantías de Seguridad: Ucrania busca compromisos internacionales de defensa para la posguerra.

Estatus de Neutralidad: Rusia insiste en condiciones específicas sobre el papel de la OTAN en la región.

Un avance diplomático sin precedentes

Fuentes diplomáticas señalan que el simple hecho de haber logrado el encuentro trilateral bajo la mediación estadounidense y el apoyo logístico de los Emiratos Árabes es un éxito en sí mismo. Aunque no se espera un acuerdo definitivo en estas primeras 48 horas, se busca establecer una hoja de ruta que permita un cese al fuego duradero.

Hasta el momento, ninguna de las delegaciones ha emitido comunicados oficiales sobre los resultados de las primeras sesiones, manteniendo un hermetismo total para proteger la viabilidad de las pláticas.

